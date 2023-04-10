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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани остановили нетрезвого водителя без прав

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани в ночное время остановили водителя с признаками опьянения и без водительских прав. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Автопатруль отдельного батальона ППСП в 1:30 9 апреля получил от дежурного офицера полиции сведения, что в гаражном кооперативе на улице Берёзовой шумят люди, мешая спать жителям окрестных домов.

Прибыв по адресу, патрульные обнаружили ВАЗ-21099, характер движения которого показался полицейским странным. Машину остановили и попросили водителя выйти. За рулём оказался 26-летний гражданин одной из стран Закавказья с внешними признаками опьянения – невнятной речью и запахом алкоголя изо рта.

Прибывшие сотрудники ДПС предложили водителю пройти медосвидетельствование, но водитель отказался. Выяснилось, что у него нет водительских прав.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили административный протокол. Статья предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.

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