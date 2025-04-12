В Рязани определили приоритеты развития футбола: поля, турниры, стадионы

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл выездное совещание на стадионе «Рязань-Арена», во время которого обсудил стратегию развития футбола в регионе. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам главы региона, ещё три года назад футбольному клубу «Рязань» приходилось проводить домашние матчи в Подмосковье — в области не было ни одного сертифицированного поля. За это время удалось добиться прогресса: обновлено покрытие на «Рязань-Арене», отремонтирован фасад стадиона, начал работу крытый манеж в Рязани, построены новые футбольные площадки и спортивные комплексы в районах. Тем не менее, работа в этом направлении будет усилена.

Основной акцент планируется сделать на развитие массового футбола. В каждом районе должны появиться доступные площадки, где смогут тренироваться и играть дети. В области будет организована серия муниципальных турниров, а региональный чемпионат выведут на новый уровень. Ожидается участие команд практически из всех районов.

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Власти намерены выстроить систему подготовки спортсменов по принципу, который уже реализуется в хоккее: от детских школ до профессионального клуба. Для этого регион сотрудничает с Российским футбольным союзом и изучает практики ведущих клубов страны.

Параллельно будет вестись развитие спортивной инфраструктуры. Вблизи крытого манежа в Рязани планируется построить два открытых футбольных поля с подогревом и трибунами на две тысячи зрителей. В планах — реконструкция «Рязань-Арены», включая обновление трибун, обустройство площадок для трансляций и модернизацию помещений. Также запланированы реконструкция ЦСК и строительство новых стадионов в районах, в том числе в городе Сасово.