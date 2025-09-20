В Рязани ограничат парковку 21 сентября из-за проведения акции «Вода России». Об этом сообщает администрация города.

В связи с проведением Всероссийской акции «Вода России» в рязанском Лесопарке будет запрещена парковка частного транспорта. Ограничения будут действовать 21 сентября с 08:00 до 17:00 на участке дороги по Окскому шоссе у пристани «Рязань» и прилегающей территории в районе остановки общественного транспорта «Речной вокзал».

Рязанцев просят принять данную эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, в субботу, 20 сентября, в связи с проведением Всероссийского забега «Кросс нации» в Рязани временно изменится схема движения общественного транспорта. Ограничения будут действовать с 11:50 до 13:00.