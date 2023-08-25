В Рязани огонь с мусорки перекинулся на припаркованную машину

На улице Шереметьевской в Рязани огонь с мусорных баков перекинулся на припаркованный рядом автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС России по Рязанской области. Сообщается, что сообщение о возгорании мусора поступило в ведомство 25 августа в 03.37. Потушить огонь удалось в 03:56. Повреждены мусорные контейнеры. О том, пострадала ли от огня машина, в МЧС не сообщали.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели, причина и обстоятельства случившегося уточняются.