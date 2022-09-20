В Рязани офицеры СОБР Росгвардии почтили память погибшего в 2007 году сослуживца

В Управлении Росгвардии по Рязанской области почтили память сотрудника СОБР капитана милиции Александра Кузьмина, погибшего при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе.

В памятных мероприятиях на Аллее Героев приняли участие заместитель начальника регионального Управления Росгвардии Дмитрий Руденченко, председатель совета ветеранов Олег Лагуткин, действующие сотрудники и ветераны спецподразделения, родные и близкие погибшего офицера.

– В наших сердцах навсегда сохранится память о тех, кто не вернулся со служебного задания. Мы склоняем голову перед светлой памятью павших, — отметил заместитель начальника регионального Управления Росгвардии Дмитрий Руденченко.

Собравшиеся почтили память Александра Кузьмина минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

15 лет назад Александр Кузьмин в составе сводного отряда выполнял служебно-боевые задачи на территории Ингушетии. 20 сентября 2007 года в городе Назрань автомобиль «Нива», в котором он находился, был обстрелян из автоматического оружия. В результате нападения оперуполномоченный Отряда милиции специального назначения капитан милиции Александр Кузьмин погиб на месте.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, Александр Кузьмин был награждён орденом Мужества (посмертно).