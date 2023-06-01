Четверг, 1 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона

7info

Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Рязаньнефтепродукт, дочерние предприятия НК «Роснефть», совместно с региональным правительством провели круглый стол, во время которого обсудили итоги устойчивого развития в 2022 году и наметили дальнейшие перспективы.

Участниками встречи стали вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, министры регионального правительства, депутаты регионального парламента, представители надзорных органов, образовательных и культурных учреждений.

Руководители предприятий, являющихся флагманами нефтяной промышленности Рязанской области, рассказали об итогах производственной деятельности, а также о реализуемых социальных проектах.

По словам генерального директора РНПК Сергея Михайлова, предприятие производит более 30 видов высококачественных нефтепродуктов, поставляя их в Рязанскую область, регионы ЦФО. В том числе, обеспечивает авиатопливом авиационный узел Московского региона.

В рамках инвестпрограммы «Роснефти» РНПК модернизирует производственные мощности. Реализованные проекты позволили заводу освоить производство новых видов продукции — бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистого судового топлива.

В 2022 году благодаря модернизации производства РНПК увеличила выход светлых нефтепродуктов (бензина, авиакеросина и дизельного топлива) на 4%. В рамках реализации стратегии «цифровой завод» в производство были успешно интегрированы цифровые двойники 13 технологических установок первичных и вторичных процессов переработки нефти. Внедрение инновационных моделей существенно повысило эффективность использования технологического оборудования.

Предприятие активно занимается импортозамещением. РНПК перевела на катализаторы производства «Роснефти» установки основных технологических процессов. По ряду показателей отечественные катализаторы превосходят импортные аналоги.

Кроме того, завод перешел на использование смазочных материалов «Роснефть-Смазочные материалы» и других российских производителей для обслуживания всего оборудования.

В 2022 году РНПК отгрузила 3-х миллионную тонну высокооктанового бензина «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами. Производство и реализация бензина «Евро 6» позволила снизить суммарные выбросы серы в атмосферу автотранспортом в два раза.

Реализуемая РНПК программа энергосбережения позволила сэкономить энергоресурсы на 32,5 млн рублей.

Рязанский нефтезавод — в числе крупнейших работодателей региона. Предприятие активно занимается подготовкой квалифицированных кадров. Реализует корпоративную систему «школа — вуз — предприятие». В «Роснефть классе» в школе N 43 Рязани в минувшем году обучалось 45 учащихся старших классов. Завод сотрудничает со многими ведущими российскими вузами, в том числе, с РГРТУ им. В. Ф. Уткина, РГУ им. С. А. Есенина. В 2022 году в РНПК прошли практику 110 студентов технических вузов России.

РНПК ведет большую работу по подготовке, переподготовке, обучению и преумножению кадрового потенциала, как результат – победа в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

РНПК оказывает помощь учреждениям здравоохранения, культуры. В зоне внимания завода — Окский государственный природный биосферный заповедник.

В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона
В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона
В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона
В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона
В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона
В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона
В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона
В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона

В прошлом году волонтеры РНПК высадили более 600 саженцев деревьев на разных площадках города и в деревне Турлатово Рязанского района.

«Рязаньнефтепродукт» (РНП) является крупнейшим оператором розничной сети и мелкооптовой реализации нефтепродуктов в Рязанском регионе, обеспечивая работу 43 АЗК «Роснефть».

 Павел Козырев, генеральный директор «Рязаньнефтепродукт», рассказал о системе многоступенчатого контроля качества нефтепродуктов, для чего в 2022 году было введено в эксплуатацию новое лабораторное оборудование, которое позволяет определять октановое число автомобильных бензинов моторным и исследовательским методами, газовые хроматографы.

РНП осуществляет реконструкцию АЗС «Роснефти» в соответствии с новой концепцией «Зерно». Для автомобилистов это означает повышение качества, скорости обслуживания и комфорта на заправочных комплексах компании, расширение ассортимента сопутствующих товаров и продуктов питания.

«Рязаньнефтепродукт» поддерживает местных товаропроизводителей. При выборе ассортимента товаров народного потребления приоритет отдается продукции местных производителей.

Предприятие активно поддерживает экологические программы, направленные на охрану воздуха, водных ресурсов, внедрение лучших практик обращения с отходами. Сотрудники посадили в Дашково-Песочне пирамидальные тополя, проводят субботники.

 Артем Бранов отметил значение предприятий «Роснефти» для региона и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве.

 «РНПК для области — одно из ключевых предприятий, крупнейший налогоплательщик. Завод обеспечивает рабочими местами более 3,5 тысяч человек. Еще 2,5 тысячи работают в „Рязаньнефтепродукте“, смежных и подрядных организациях. При этом РНПК ведет социально ответственный бизнес, принимает участие в полезных для региона проектах. Инициирует благотворительные акции, участвует в благоустройстве. Надеюсь, что уровень такой социальной поддержки региона будет только расти» — отметил Артем Бранов.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Видеосервис Wink представил премьеры июня

Подборка июньских премьер в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») станет источником вдохновения для тех, кто хочет начать его с правильным настроением.

45% россиян откладывают деньги на будущее своих детей — опрос

Из них для оплаты образования в вузе или колледже 32%, для покупки недвижимости (24%) и автомобиля (19%), для подарка на свадьбу (13%), для формирования стартового капитала (12%)

Рязанская библиотека получит 53 миллиона рублей на школу креативных индустрий

Школа креативных индустрий будет создана в библиотеке в 2024 году.

В Омской области 18-летняя тетя совратила 14-летнего племянника

Жительница села Усть-Ишим Омской области совратила 14-летнего племянника, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, в июле 2021 года 18-летняя девушка занялась сексом с мальчиком у себя дома в отсутствие родителей. Подростки утверждают, что все было по обоюдному согласию. Кроме того, спустя месяц злоумышленница пригласила домой 7-летнюю племянницу и домогалась...

В Мурманской области подростки надругались над мальчиком с задержкой в развитии

В городе Тулом Мурманской области подростки надругались над 11-летним мальчиком, говорится в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте». В Сети появились кадры с его участием, но мы не можем опубликовать их по этическим соображениям. Злоумышленники заставили мальчика мальчиком с задержкой в развитии заниматься оральным сексом с другим ребенком....

Изменение схемы движения транспорта в связи с проведением легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2023»

4 июня с 6.00 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по Соборной площади и ул. Петрова.

В Барнауле осудят мужчину, устроившего развратные танцы с ребенком в клубе

Полицейские разыскивают жителя Барнаула, который устроил развратные танцы с 15-летней девочкой в клубе, пишет телеграм-канал Baza. Инцидент произошел в конце марта на территории арт-центра «Спичка» на улице Ползунова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как бородатый мужчина имитировал с ребенком половой акт. Следователи возбудили уголовное дело по статье о...

В Волгограде треш-стример надругался над девушкой в прямом эфире

Житель Волгограда издевался над девушкой во время прямого эфира в социальных сетях, пишет V1.RU. Треш-стример оскорблял и бил жертву по щекам, после чего совершил с ней действия сексуального характера. «Ты уродом родилась. У тебя столько денег, ты можешь себя в порядок привести», – унижал он потерпевшую. В итоге его поведением...

Белгородец погиб во дворе дома при обстреле на глазах у жены и матери

В селе Графовка Белгородской области во время обстрела погиб местный житель, приводит слова губернатора Вячеслава Гладкова МК. Инцидент произошел в понедельник. Мужчина занимался бытовыми делами во дворе, в этот момент началась воздушная атака. Он получил ранения из-за упавшего рядом снаряда. Это произошло на глазах у его жены и...

В Волжском произошла страшная авария, погиб ребенок

Рано утром в четверг на улице Карбышева в Волжском произошла авария со смертельным исходом, пишет V1.RU со ссылкой на источник. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в дерево. По словам очевидцев, машину буквально разрубило пополам. В результате погибли автомобилист и его 15-летняя...

В Белгородской области прокомментировали слухи о прорыве ВСУ в регион

Оперативный штаб в своем Telegram-канале назвал ложной информацию о прорыве ВСУ в Белгородскую область. «Просим жителей Белгородской области сохранять спокойствие», – говорится в публикации. Подчеркивается, что обстановка в Шебекинском городском округе сложная, там слышны взрывы, но о заходе на эту территорию украинских военных речи не идет. Белгородцев призвали доверять только...

В Екатеринбурге девочка с ноги разбила лицо ребенку

Юная жительница Екатеринбурга держит в страхе целый двор на Расточной и недавно избила 13-летнего школьника, пишет E1.RU. Инцидент произошел 29 мая. Злоумышленница ударила мальчика коленом по голове. Друзья пострадавшего снимали происходящее на видео. «Пусть на коленях на ссаке прямо извиняется», — требовала девочка от потерпевшего. Сама школьница утверждает, что парень...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации