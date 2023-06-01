В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона

Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Рязаньнефтепродукт, дочерние предприятия НК «Роснефть», совместно с региональным правительством провели круглый стол, во время которого обсудили итоги устойчивого развития в 2022 году и наметили дальнейшие перспективы.

Участниками встречи стали вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, министры регионального правительства, депутаты регионального парламента, представители надзорных органов, образовательных и культурных учреждений.

Руководители предприятий, являющихся флагманами нефтяной промышленности Рязанской области, рассказали об итогах производственной деятельности, а также о реализуемых социальных проектах.

По словам генерального директора РНПК Сергея Михайлова, предприятие производит более 30 видов высококачественных нефтепродуктов, поставляя их в Рязанскую область, регионы ЦФО. В том числе, обеспечивает авиатопливом авиационный узел Московского региона.

В рамках инвестпрограммы «Роснефти» РНПК модернизирует производственные мощности. Реализованные проекты позволили заводу освоить производство новых видов продукции — бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистого судового топлива.

В 2022 году благодаря модернизации производства РНПК увеличила выход светлых нефтепродуктов (бензина, авиакеросина и дизельного топлива) на 4%. В рамках реализации стратегии «цифровой завод» в производство были успешно интегрированы цифровые двойники 13 технологических установок первичных и вторичных процессов переработки нефти. Внедрение инновационных моделей существенно повысило эффективность использования технологического оборудования.

Предприятие активно занимается импортозамещением. РНПК перевела на катализаторы производства «Роснефти» установки основных технологических процессов. По ряду показателей отечественные катализаторы превосходят импортные аналоги.

Кроме того, завод перешел на использование смазочных материалов «Роснефть-Смазочные материалы» и других российских производителей для обслуживания всего оборудования.

В 2022 году РНПК отгрузила 3-х миллионную тонну высокооктанового бензина «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами. Производство и реализация бензина «Евро 6» позволила снизить суммарные выбросы серы в атмосферу автотранспортом в два раза.

Реализуемая РНПК программа энергосбережения позволила сэкономить энергоресурсы на 32,5 млн рублей.

Рязанский нефтезавод — в числе крупнейших работодателей региона. Предприятие активно занимается подготовкой квалифицированных кадров. Реализует корпоративную систему «школа — вуз — предприятие». В «Роснефть классе» в школе N 43 Рязани в минувшем году обучалось 45 учащихся старших классов. Завод сотрудничает со многими ведущими российскими вузами, в том числе, с РГРТУ им. В. Ф. Уткина, РГУ им. С. А. Есенина. В 2022 году в РНПК прошли практику 110 студентов технических вузов России.

РНПК ведет большую работу по подготовке, переподготовке, обучению и преумножению кадрового потенциала, как результат – победа в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

РНПК оказывает помощь учреждениям здравоохранения, культуры. В зоне внимания завода — Окский государственный природный биосферный заповедник.

В прошлом году волонтеры РНПК высадили более 600 саженцев деревьев на разных площадках города и в деревне Турлатово Рязанского района.

«Рязаньнефтепродукт» (РНП) является крупнейшим оператором розничной сети и мелкооптовой реализации нефтепродуктов в Рязанском регионе, обеспечивая работу 43 АЗК «Роснефть».

Павел Козырев, генеральный директор «Рязаньнефтепродукт», рассказал о системе многоступенчатого контроля качества нефтепродуктов, для чего в 2022 году было введено в эксплуатацию новое лабораторное оборудование, которое позволяет определять октановое число автомобильных бензинов моторным и исследовательским методами, газовые хроматографы.

РНП осуществляет реконструкцию АЗС «Роснефти» в соответствии с новой концепцией «Зерно». Для автомобилистов это означает повышение качества, скорости обслуживания и комфорта на заправочных комплексах компании, расширение ассортимента сопутствующих товаров и продуктов питания.

«Рязаньнефтепродукт» поддерживает местных товаропроизводителей. При выборе ассортимента товаров народного потребления приоритет отдается продукции местных производителей.

Предприятие активно поддерживает экологические программы, направленные на охрану воздуха, водных ресурсов, внедрение лучших практик обращения с отходами. Сотрудники посадили в Дашково-Песочне пирамидальные тополя, проводят субботники.

Артем Бранов отметил значение предприятий «Роснефти» для региона и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве.