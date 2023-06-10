В Рязани обсудили меры поддержки военнослужащих по контракту

В Доме общественных организаций в Рязани состоялось заседание круглого стола. Вопросы, связанные с мерами поддержки военнослужащих по контакту, обсудили участники специальной военной операции, представители ветеранских организаций, военных вузов и члены регионального отделения АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО). Об этом сообщает ryazan.er.ru.

В ходе совещания речь шла об условиях поступления на службу по контракту, предоставляемых льготах и социальных гарантиях. Ветераны боевых действий поделились опытом прохождения военной службы, отметив, что для бойцов важна всесторонняя поддержка.

«Во все времена военная профессия была и остается почетной миссией каждого мужчины. Мы должны посмотреть на нашу историю: наши деды, отцы вставали на защиту Родины. Мы следуем их примеру. В Рязанской области растет интерес к службе по контракту, у военнослужащих есть хорошая поддержка государства: хорошее денежное довольствие, санаторно-курортное лечение и множество других социальных гарантий», — отметил участник специальной военной операции Роман Иголкин.

Поддержка военнослужащих и членов их семей находится в центре внимания КСВО и недавно созданного в Рязанской области регионального отделения фонда «Защитники Отечества».