Суббота, 10 июня, 2023
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В Рязани обсудили меры поддержки военнослужащих по контракту

7info

В Доме общественных организаций в Рязани состоялось заседание круглого стола. Вопросы, связанные с мерами поддержки военнослужащих по контакту, обсудили участники специальной военной операции, представители ветеранских организаций, военных вузов и члены регионального отделения АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО). Об этом сообщает ryazan.er.ru.

В ходе совещания речь шла об условиях поступления на службу по контракту, предоставляемых льготах и социальных гарантиях. Ветераны боевых действий поделились опытом прохождения военной службы, отметив, что для бойцов важна всесторонняя поддержка.

«Во все времена военная профессия была и остается почетной миссией каждого мужчины. Мы должны посмотреть на нашу историю: наши деды, отцы вставали на защиту Родины. Мы следуем их примеру. В Рязанской области растет интерес к службе по контракту, у военнослужащих есть хорошая поддержка государства: хорошее денежное довольствие, санаторно-курортное лечение и множество других социальных гарантий», — отметил участник специальной военной операции Роман Иголкин.

Поддержка военнослужащих и членов их семей находится в центре внимания КСВО и недавно созданного в Рязанской области регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

«Служба по контракту — по-настоящему мужская работа. И все те, кто встает на защиту своей семьи, Родины — все герои, — сказала заместитель руководителя регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова. — Сегодня мы объединяем усилия, чтобы обеспечить бойцам все положенные выплаты и льготы. Ведь это дорого стоит: люди по зову сердца заключают контракты на прохождение военной службы и идут защищать нас, нашу страну! И мы просто обязаны обеспечить им надежный тыл».

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