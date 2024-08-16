Пятница, 16 августа, 2024

В Рязани обсудили благоустройство Парка морской славы

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

В Рязани прошли общественные обсуждения, посвященные благоустройству Парка морской славы. Эта территория стала лидером рейтингового голосования в Московском районе, набрав более шести тысяч голосов, сообщается на сайте администрации.

В обсуждении приняли участие жители микрорайона, представители администрации города, депутаты, а также архитекторы, представившие предпроект благоустройства.

Рязанцы активно высказывали свои идеи и предложения. В частности, обсуждались вопросы обустройства входных групп, дорожек, смотровых площадок, детских и спортивных зон, озеленения.

Поделиться своими идеями по благоустройству Парка морской славы может каждый рязанец до 2 сентября на портале Госуслуг. Работы по реализации проекта начнутся в 2025 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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