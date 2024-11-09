На главнуюНовости Рязани и области В Рязани новый троллейбус снёс светофор Дата публикации 09.11.2024 07:52 Алексей Самохин Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В Рязани новый троллейбус снёс светофор на улице Дзержинского. Видео последствий ДТП опубликовала группа «Подслушано в Рязани». — Вчера вечером на улице Дзержинского новый троллейбус снес светофор. Кажется, новые троллейбусы скоро станут старыми, — пишет автор поста. Официальная информация уточняется. ТЭГИтроллейбус в Рязани Новости рубрики Новости Касимова На выезде из Касимова произошло жёсткое ДТП Столкнулись два легковых автомобиля. Новости Рязани и области В Рязани ушла из жизни судья в почётной отставке Нина Толыкова Соболезнования родным и близким выразили Рязанский областной суд и Управление Судебного департамента в Рязанской области. Новости Рязани и области В Рязанской области с декабря 2023 года продукты подорожали на 4,4% В целом по стране цены выросли на 4,5%.