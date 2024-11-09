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В Рязани новый троллейбус снёс светофор

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Алексей Самохин

В Рязани новый троллейбус снёс светофор на улице Дзержинского. Видео последствий ДТП опубликовала группа «Подслушано в Рязани».

— Вчера вечером на улице Дзержинского новый троллейбус снес светофор. Кажется, новые троллейбусы скоро станут старыми, — пишет автор поста.

Официальная информация уточняется.

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