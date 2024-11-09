В Рязани новый троллейбус снёс светофор на улице Дзержинского. Видео последствий ДТП опубликовала группа «Подслушано в Рязани».

— Вчера вечером на улице Дзержинского новый троллейбус снес светофор. Кажется, новые троллейбусы скоро станут старыми, — пишет автор поста.

Официальная информация уточняется.