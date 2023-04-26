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Среда, 26 апреля, 2023

В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

26 апреля в Рязани состоялась торжественная церемония закрытия IX турнира по хоккею «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвящённого 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам соревнований лучшим нападающим стал Сергей Рябов из «Липецкэнерго», лучшим бомбардиром – Дмитрий Тарусов из «Тулэнерго», лучшим защитником – Макар Сухарев, «Кировэнерго», а лучшим вратарем – Егор Горшков, «Рязаньэнерго». Самым ценным игроком турнира был признан Сергей Рахманов, филиал «Тверьэнерго».

Второе и третье место в хоккейном турнире заняли команды из филиалов «Тулэнерго» и «Тверьэнерго».

Золото завоевала хоккейная дружина «Рязаньэнерго».

Кубок турнира капитан рязанской команды получил из рук заместителя генерального директора «Россети Центр» Артема Алешина и председателя первичной профсоюзной организации «Россети Центр» Олега Макарова.

Артём Алёшин от имени руководителя Обществ Игоря Маковского поздравил всех собравшихся с ярким спортивным праздником: «Благодарю всех участников хоккейных бригад энергообществ за участие в турнире! Вы делаете свою жизнь ярче, энергичнее, содержательнее и подаете замечательный пример нам – болельщикам! Поздравляю победителей с заслуженным Первым местом! Вы подарили нам красивую игру. Уверен, традиция хоккейных турниров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжится».

В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

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