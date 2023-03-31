В Рязани начинаются работы по помывке памятников и сооружений

Тротуары, разделительные ограждения, фонтаны и памятники – все эти городские объекты специалисты Дирекции благоустройства помоют и приведут в порядок после осенне-зимнего периода. Помывку проведут в рамках месячника по благоустройству и завершат до майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В работах планируется задействовать 4 бригады сотрудников коммунальных служб и 8 единиц спецтехники. Специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перила и лестничные сходы. При необходимости объекты покрасят.

Для промывки используются автовышки, поливомоечные машины, работы проводятся водой и специальными средствами.

После зимы на улицах города осталось много песка и грунтовых наносов. Помывка тротуаров уже проведена по одной стороне Первомайского проспекта, на Соборной площади до ул. Ленина, на ул. Кремлевский Вал, на участке по одной стороне от ул. Ленина до пл. Театральной и других центральных улицах. В ближайшие дни помоют пешеходную зону на ул. Почтовой и приступят к общественным пространствам.

Особое внимание уделят памятникам и фонтанам. Городские мемориалы помоют, приведут в порядок прилегающие территории, высадят цветы. На балансе Дирекции благоустройства находятся семь фонтанов – на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у Цирка и на площади Ленина и фонтан на Московском шоссе. С них снимут защитные кожухи и проверят состояние оборудования.