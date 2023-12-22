В Рязани начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина

В пятницу, 22 декабря, в Рязани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина.

В его состав вошли члены региональных отделений «Единой России» и ОНФ, а также представители общественных организаций. Сопредседателями штаба стали руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева, заслуженный мастер спорта России Михаил Пуляев и Герой Советского Союза, генерал-майор милиции Юрий Плугин.

Наша основная задача – консилидировать усилия региона, усилия всей страны, чтобы наш кандидат Владимир Путин победил на выборах президента России в марте 2024 года. Предстоит большая работа, – отметила Ольга Маскаева.

После открытия сопредседатели и члены штаба пообщались с волонтерами, которые будут собирать подписи в поддержку Владимира Путина и помогать в работе избирательного штаба Рязанской области.

Все будем работать в одном направлении. Сейчас очень важны преемственность поколений и единство. Период очень ответственный. Решается судьба всей страны, – подчеркнул Юрий Плугин.