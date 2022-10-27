В Рязани на зданиях двух школ установят мемориальные доски

На заседании Рязанской городской Думы 27 октября депутаты приняли решения об увековечивании памяти двух рязанцев, погибших в ходе спецоперации на Украине.

На фасаде здания школы №7 «Русская классическая школа» появится мемориальная доска со следующим текстом:

«В этой школе учился гвардии старший лейтенант ВДВ Алексей Андреевич Яковлев (15.03.1996 — 01.03.2022). Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно)».

Память погибшего при исполнении воинского долга Алексея Филиппова увековечат на фасаде здания школы №24, где будет открыта мемориальная доска с текстом:

«В этой школе учился гвардии сержант ВДВ, командир отделения — командир боевой машины Алексей Александрович Филиппов (15.07.1987 — 07.03.2022). Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно)».

Также депутаты Рязанской городской Думы приняли решения об условиях приватизации муниципального имущества и об изменении способа приватизации, об учете, оценке, хранении брошенных вещей и находок на территории города Рязани, а также обращении их в муниципальную собственность, о передаче в аренду нежилых помещений.

На заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. В частности, уточняются сроки регистрации замечаний и предложений, поступивших в период размещения и проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и сроки рассмотрения поступивших замечаний и предложений организатором общественных обсуждений.

Также депутатами были поддержаны изменения Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Рязани. Корректировки введены в связи с необходимостью установления единых оснований для проверки конкурсной комиссией сведений, представленных гражданами для участия в конкурсе. Кроме того, уточнены пункты Положения, касающиеся сведений о контактном лице конкурсной комиссии, требований справки о наличии (отсутствии) судимости, установлен срок для направления претенденту, допущенному к участию в конкурсе, уведомления о необходимости прохождения процедуры допуска к гостайне.

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