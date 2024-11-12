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В Рязани на улице Пирогова сбили 19-летнюю девушку

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Кристина Аманн
Фото: t.me/gibdd062

В Рязани 11 ноября автомобиль ВАЗ-21099 наехал на 19-летнюю жительницу Рязанского района. О ДТП сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла примерно в 19:05 вблизи дома №11. По предварительной информации, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем легкового автомобиля находился 43-летний рязанец.

В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани на улице Пирогова сбили 19-летнюю девушку
В Рязани на улице Пирогова сбили 19-летнюю девушку
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