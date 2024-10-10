В Рязани на улице Лизы Чайкиной угнали двое неизвестных угнали автомобиль

В Рязани возле на улице Лизы Чайкиной двое злоумышленников угнали автомобиль. Информация появилась в группе ЖК «Чайка» во «ВКонтакте».

Автор поста сообщает, что инцидент произошел ночью 9 октября, приблизительно с 2.30 до 3.30 ночи. Неизвестные катили автомобиль от угла дома №9 до конца дома №4 дома, а затем в арку.

Автор просит откликнуться тех, у кого есть доступ к видеокамерам. Особенно ценными для полиции будут кадры, где видны лица злоумышленников. Отмечается, что лицо одного из них, кто подозревается в угоне, уже зафиксировано.