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В Рязани на улице Черновицкой Toyota сбила пешехода

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21 февраля в Рязани на улице Черновицкой Toyota сбила пешехода. Подробности ДТП обнародовала пресс-служба Управления МВД России по региону.

Всё произошло поздно вечером, около 23:19, около дома 27. 56-летний рязанец за рулём Toyota совершил наезд на пешехода – 45-летнего местного жителя, по предварительной информации, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил травмы. Ему потребовалась госпитализация.

По факту произошедшего проводится проверка.

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