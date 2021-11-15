В Рязани на трёх улицах отключили холодную воду

В понедельник, 15 ноября, в Рязани отключили холодную воду на трёх улицах, сообщает мэрия.

Причина – ремонтные работы на водопроводе. Их проводят специалисты МП Водоканал.

До 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Тимуровцев, дом 4 (школа №50), улица Советской Армии, дом 8а (д/сад №4);

Московское шоссе, дом 39 корпус 1, дом 39 корпус 2, дом 39 корпус 3, дом 39 корпус 4.

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