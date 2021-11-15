-0.8 C
Рязань
Понедельник, 15 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани на трёх улицах отключили холодную воду

7info7

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В понедельник, 15 ноября, в Рязани отключили холодную воду на трёх улицах, сообщает мэрия.

Причина – ремонтные работы на водопроводе. Их проводят специалисты МП Водоканал.

До 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Тимуровцев, дом 4 (школа №50), улица Советской Армии, дом 8а (д/сад №4);
  • Московское шоссе, дом 39 корпус 1, дом 39 корпус 2, дом 39 корпус 3, дом 39 корпус 4.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,824ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать