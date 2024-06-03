В Рязани мужчины разгрузили «ГАЗель» со строительным мусором около баков

В Рязани мужчины разгрузили «ГАЗель» со строительным мусором рядом с баками. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Рязань».

Это случилось на пересечении улиц Берёзовой и Черновицкой. В посте говорится, что микроавтобус, наполненный строительным мусором, разгрузили на контейнерной площадке.

Ранее о появлении в городе «чёрных перевозчиков» сообщил региональный оператор Эко-Пронск. Они не вывозят строительные отходы на соответствующие полигоны, а оставляют их на контейнерных площадках или в оврагах на природе. На этом бригады делают бизнес.