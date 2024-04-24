Среда, 24 апреля, 2024

Эко-Пронск: Рязань атаковали «чёрные перевозчики»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/regoperator62

Региональный мусорный оператор сообщил о работе в Рязани «чёрных перевозчиков». Пост размещён на странице Эко-Пронска ВКонтакте.

«Если открыть „Авито“ и набрать „вывоз строительного мусора“ — то мы увидим множество объявлений. В нашем городе безнаказанно действуют сотни бригад, промышляющих этим ремеслом, — говорится в сообщении.

Как правило, каждая такая „фирма“ — это одна или две „Газели“ и 5-6 грузчиков из южных республик. Плюс шустрый хозяин, размещающий объявления и сидящий на телефоне. Налоги не платят, типичный теневой бизнес.

Большинство из них, конечно, не возят отходы на лицензированные полигоны. Всё гораздо проще. Чтобы сэкономить — подбрасывают свое „добро“ на чужие контейнерные площадки. Или вываливают в лесные овраги.

Мы призываем надзорные органы обратить самое пристальное внимание на проблему „чёрных перевозчиков“ в Рязани».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Отделения Почты России изменят график работы на майские праздники

В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек, водитель умер

Российская армия нанесла удар по общежитию с бойцами ВСУ в Харькове

В Кузбассе горит частная мастерская

Четверо мужчин госпитализированы после взрыва в Подмосковье

В Рязанской области запустили мобильное приложение для борьбы с наркоторговлей

Фура и автобус столкнулись в Ряжском районе

В Рязанской области ограничат продажу алкоголя

Прозоров рассказал, как украинские спецслужбы выбирают жертвы терактов

Молодым рязанским педагогам дополнительно выплатят 27595 рублей

В деревне Сановка Шиловского района установят освещение на дороге по решению суда

Горящий в Рязани бензовоз попал на видео

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Отделения Почты России изменят график работы на майские праздники

Новости Рязани
Почта России сообщила об изменениях в графике работы на майские праздники.

В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек, водитель умер

Новости Рязани
По данным прокуратуры Рязанской области, организовавшей проверку, авария произошла во время сильного тумана.

Российская армия нанесла удар по общежитию с бойцами ВСУ в Харькове

Новости мира
Ещё один удар нанесён по зданию в посёлке Боровая Харьковской области рядом с Изюмом.

В Кузбассе горит частная мастерская

Новости мира
Пожарные ведомства вынесли 5 баллонов: 3 — с кислородом, еще 2 — с пропаном.

Четверо мужчин госпитализированы после взрыва в Подмосковье

Новости мира
В основном у пострадавших переломы и оскольчатые раны конечностей.