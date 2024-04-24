Эко-Пронск: Рязань атаковали «чёрные перевозчики»

Региональный мусорный оператор сообщил о работе в Рязани «чёрных перевозчиков». Пост размещён на странице Эко-Пронска ВКонтакте.

«Если открыть „Авито“ и набрать „вывоз строительного мусора“ — то мы увидим множество объявлений. В нашем городе безнаказанно действуют сотни бригад, промышляющих этим ремеслом, — говорится в сообщении.

Как правило, каждая такая „фирма“ — это одна или две „Газели“ и 5-6 грузчиков из южных республик. Плюс шустрый хозяин, размещающий объявления и сидящий на телефоне. Налоги не платят, типичный теневой бизнес.

Большинство из них, конечно, не возят отходы на лицензированные полигоны. Всё гораздо проще. Чтобы сэкономить — подбрасывают свое „добро“ на чужие контейнерные площадки. Или вываливают в лесные овраги.

Мы призываем надзорные органы обратить самое пристальное внимание на проблему „чёрных перевозчиков“ в Рязани».