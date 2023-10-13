Пятница, 13 октября, 2023
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В Рязани могут открыть «Кузнечную усадьбу»

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Фото: сайт администрации

Проект «Кузнечной усадьбы» в Канищево презентовали и.о. мэра Рязани Виталию Артемову во время личного приема.

«Кузнечная усадьба» представляет собой комплексное развитие территории у дома №27а по улице Интернациональной. Проект направлен на организацию семейного досуга, просвещение и развитие туризма.

Виталий Артемов поддержал инициативу, сообщает пресс-служба администрации.

Управлению общественных отношений мэр поручил оказать содействие и проконсультировать рязанцев о вступлении в программу поддержки местных инициатив.

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