В Рязани могут объединить школу №75 и школу в Олимпийском городке

В мэрии Рязани рассматривают вариант объединения школы №75 с новой школой в Олимпийском городке. Об этом 14 декабря, в четверг, на заседании Рязанской городской Думы сказал глава городской администрации Виталий Артемов.

По словам Артемова, в случае объединения учеников 75-й школы будут возить на автобусах в Олимпийский городок.

Для принятия решения администрация анализирует территорию, прикрепленную за учебным заведением.

Напомним, в апреле 2023 года ученикам школы №75 сообщили, что не планируют набирать десятые классы из-за переполненности.