В Рязани массово снизят подачу воды 19 августа. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
В связи с ремонтными работами на водопроводе c 19.08.2025 11:00 до 20.08.2025 06:00 будет снижена подача холодной воды до 1,5 атм. по адресам:
ул. Белякова, д. 1, 1а (МБОУ Школа №21), 2а, 2, 2 (ГБУ РО Городская детская поликлиника №6), 3, 4, 5, 6, 6 (МБДОУ Детский сад №31), 7, 7 (ГБУ РО ГКБ №10), 7а (МБУДО ДШИ №9), 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 26а (МБДОУ Детский сад №31), 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34;
ул. Забайкальская, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 (МБДОУ Детский сад №14), 8, 9, 10, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 12а, 13, 14, 14а (МБУДО ДШИ №9), 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.