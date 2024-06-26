Среда, 26 июня, 2024

В Рязани масштабно обновляют теплосети

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: администрация Рязани

В Рязани полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. На улице Шереметьевской стартовал капитальный ремонт труб горячего водоснабжения и отопления, который позволит обеспечить жителей теплом в холода. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Заменят почти километр труб на участке, где в последние годы регулярно происходили аварии. Проложат новые трубы отопления. Смонтируют новые опоры и обвязку тепловых камер. Восстановят асфальтовое покрытие и благоустроят зеленые зоны. Там выполнено 80% земляных работ и начался демонтаж старых труб.

Со 2 по 20 июля будет отключена подача горячей воды в связи с заменой участка трубы ГВС. Работы на Шереметьевской улице планируется завершить до 30 августа. Помимо улицы Шереметьевской, замена теплотрассы началась на улице Горького, а в дальнейшем работы пройдут на улицах Ленинского Комсомола, Маяковского и Белинского.

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