В Рязани коммерческих перевозчиков собираются лишать субсидий за несоблюдение графика

В Рязани власти борются с несоблюдением графика движения коммерческими перевозчиками, особенно в вечернее время. Об этом во время заседания регионального правительства 24 января рассказал глава городской администрации Елена Сорокина.

На недовольство рязанцев работой общественного транспорта обратил внимание губернатор региона Павел Малков. По его словам, в последние недели число жалоб в соцсетях увеличилось.

По словам Сорокиной, коммерческих перевозчиков могут лишить субсидии за перевозку льготников, если они перестанут соблюдать график движения. Это в силах городской администрации.

Губернатор предложил также прописывать ответственность за нарушения в договорах с перевозчиками.