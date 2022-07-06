В Рязани комиссии приняли после ремонта два участка дорог

5 и 6 июля в Рязани состоялась приемка двух объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Работу принимали сотрудники управления благоустройства города, депутаты, представители общественности.

В рамках двухлетнего контракта выполнен ремонт улицы Шевченко, длина участка — 1 километр 400 метров. Подрядчик отремонтировал дорогу, тротуары, уличное освещение, восстановил ливнёвку. От улицы Типанова до улице Дзержинского сделали велодорожку.

Комиссия обнаружила отсутствие дорожной разметки на одном пешеходном переходе. За сутки рабочие должны устранить недочёт.

На Ряжском шоссе сделали участок протяженностью более 4 километров. Рабочие заменили асфальт, отремонтировали уличное освещение, нанесли износостойкую дорожную разметку. Также выполнена механизированная планировка откосов, обустроены заездные карманы, укреплены обочины, установлены новые остановочные павильоны.

Работа, по мнению комиссии, выполнена качественно и в срок.