В Рязани команда LADA Sport ROSNEFT провела мастер-класс для детей

Юные гости смогли почувствовать себя настоящими гонщиками: тренировали реакцию и логическое мышление, знакомились с устройством гоночных автомобилей. Также они смогли понаблюдать за соревнованиями. Пилоты LADA Sport ROSNEFT рассказали ребятам о том, как работает команда и какими качествами должен обладать профессиональный гонщик.

Картинг считается первой ступенькой в мире большого автоспорта. «Роснефть» и LADA Sport ROSNEFT уделяют большое внимание поддержке этого вида спорта, давая возможность талантливой молодежи сделать первые шаги в профессиональном автоспорте.

«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года, поддерживая успехи пилотов LADA и развивая российский автоспорт. Благодаря такому сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100, который, кстати разработала и ежегодно отгружает Рязанская НПК, и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing.

Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, стали доступны всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar-100 и приобрести моторное масло Magnum Racing можно на АЗС Компании.