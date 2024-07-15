Понедельник, 15 июля, 2024

В Рязани команда LADA Sport ROSNEFT провела мастер-класс для детей

Автор: 7info7

Опубликовано

Юные гости смогли почувствовать себя настоящими гонщиками: тренировали реакцию и логическое мышление, знакомились с устройством гоночных автомобилей. Также они смогли понаблюдать за соревнованиями. Пилоты LADA Sport ROSNEFT рассказали ребятам о том, как работает команда и какими качествами должен обладать профессиональный гонщик.

Картинг считается первой ступенькой в мире большого автоспорта. «Роснефть» и LADA Sport ROSNEFT уделяют большое внимание поддержке этого вида спорта, давая возможность талантливой молодежи сделать первые шаги в профессиональном автоспорте.

«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года, поддерживая успехи пилотов LADA и развивая российский автоспорт. Благодаря такому сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100, который, кстати разработала и ежегодно отгружает Рязанская НПК, и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing.

Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, стали доступны всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar-100 и приобрести моторное масло Magnum Racing можно на АЗС Компании.

В Рязани команда LADA Sport ROSNEFT провела мастер-класс для детей
В Рязани команда LADA Sport ROSNEFT провела мастер-класс для детей
В Рязани команда LADA Sport ROSNEFT провела мастер-класс для детей
В Рязани команда LADA Sport ROSNEFT провела мастер-класс для детей
В Рязани команда LADA Sport ROSNEFT провела мастер-класс для детей
В Рязани команда LADA Sport ROSNEFT провела мастер-класс для детей

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