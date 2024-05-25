Суббота, 25 мая, 2024

В Рязани к нетрезвым родителям с ребёнком вызвали полицию, скорую и пожарных

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/dyagilevo_ryazan

На улицу Забайкальскую в Рязани днём в субботу, 25 мая, вызвали сотрудников полиции, скорую помощь и пожарных. Об инциденте сообщается в группе «Дягилево ВКонтакте».

По словам местных жителей, нетрезвые мужчина и женщина с маленькой девочкой были замечены на остановке общественного транспорта. Люди пытались уехать, при этом, по словам свидетелей, мужчина практически падал на ребёнка.

«Они не просто пьют, это уже не совсем люди», — пишет пользовательница ВК. — Я видела их совсем рядом. Детям нельзя быть рядом с такими. Детей тоже увидела близко: их, похоже, почти не кормят, не говоря уже обо всем остальном.

Рязанцы просят органы опеки обратить на семью внимание.

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