В Рязани экс-сотрудницу КВЦ судят за хищение 1,3 млн рублей

В Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело 48-летней женщины рассмотрит Московский районный суд Рязани. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, преступная деятельность велась с февраля 2018 по июль 2022 года. В это время рязанка занимала руководящие должности в МП «КВЦ». По её поручению бухгалтера предприятия переводили контрагенту завышенные суммы за оказанные услуги.

— В результате преступных действий муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следствие завершено, по делу утверждено обвинительное заключение, документы переданы на рассмотрение в суд.