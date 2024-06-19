Среда, 19 июня, 2024

В Рязани экс-сотрудницу КВЦ судят за хищение 1,3 млн рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

В Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело 48-летней женщины рассмотрит Московский районный суд Рязани. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, преступная деятельность велась с февраля 2018 по июль 2022 года. В это время рязанка занимала руководящие должности в МП «КВЦ». По её поручению бухгалтера предприятия переводили контрагенту завышенные суммы за оказанные услуги.

— В результате преступных действий муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следствие завершено, по делу утверждено обвинительное заключение, документы переданы на рассмотрение в суд.

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