В Рязани изменились схемы движения одного автобуса и двух маршруток

Из-за аварии на водопроводе в Рязани изменили маршруты движения одного автобуса и двух маршруток. Ранее по этой же причине временно изменилась схема движения троллейбуса №16.

Так, автобусы №27 от остановки «Школа» до остановки «Клуб завода ТКПО» будут следовать по улицам Станкозаводская и Октябрьская в прямом и обратном направлении.

Маршрутки №46м2 и №53м2 от остановки «Парк имени Гагарина» до «Клуба завода ТКПО» будут ходить по улицам Космонавтов, Станкозаводская и Октябрьская в обоих направлениях.

Движение на участке от улицы Молодцова до улицы Дачная будет перекрыто до окончания ремонта водопровода, пишет мэрия.