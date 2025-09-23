В Рязани из-за выявленных нарушений приостановили деятельность спортклуба 

Прокуратура Октябрьского района Рязани выявила нарушения в работе спортивного клуба и запретила эксплуатацию помещения до устранения недостатков. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

Сообщается, что в клубе проводились занятия для несовершеннолетних рязанцев. Проверку проводили совместно с сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора. Выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, нет необходимых документов.

Прокуратура обратилась в суд, иск к собственнику помещения удовлетворён.