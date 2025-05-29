В Рязани ищут временный дом кошке, хозяин которой уходит на СВО. Об этом сообщает священник Димитрий Фетисов ВКонтакте.
Отмечается, что Маруся очень умная и эмпатичная. Приучена к лотку. Всю жизнь прожила в квартире. На корм и наполнитель для туалета хозяин будет присылать деньги.
Тех, кто готов со всей ответственностью, любовью и теплом позаботиться о Марусе, священник попросил связаться с ним в личных сообщениях ВКонтакте.
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