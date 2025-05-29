Четверг, 29 мая, 2025
23.6 C
Рязань
Экология, природа, животные

В Рязани ищут временный дом кошке, хозяин которой уходит на СВО

Анастасия Мериакри
Экология, природа, животные

В Рязани ищут временный дом кошке, хозяин которой уходит на СВО

Анастасия Мериакри

В Рязани ищут временный дом кошке, хозяин которой уходит на СВО. Об этом сообщает священник Димитрий Фетисов ВКонтакте.

«Друг уходит на СВО. Просит помочь пристроить кошку. Потом заберёт. Она для него не просто питомец, а родное существо. Ей 10 лет, здоровье хорошее», — пишет Дмитрий Фетисов.

Отмечается, что Маруся очень умная и эмпатичная. Приучена к лотку. Всю жизнь прожила в квартире. На корм и наполнитель для туалета хозяин будет присылать деньги.

Тех, кто готов со всей ответственностью, любовью и теплом позаботиться о Марусе, священник попросил связаться с ним в личных сообщениях ВКонтакте.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Политолог Марков: атака ВСУ на Дубну угрожает ядерным заряжением

Атака беспилотников ВСУ на подмосковную Дубну угрожает ядерным заражением,...
Общество

Громкие звуки в Рязани слышны под утро 29 мая

Жители города проснулись от звуков работы ПВО.
Происшествия

Названо место, откуда запустили атаковавшие Москву и Рязань беспилотники

Напомним, вражеские БПЛА сбили ночью над несколькими регионами России, включая Москву и Рязань. Над Рязанской областью, по официальным данным, уничтожено 4 беспилотника. 
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Происшествия

Новые павильоны у дороги на кладбище сгорели в Рязани

Причина происшествия пока неизвестна.

Последние новости

Происшествия

Рязанку подозревают в обмане жены бойца СВО на 2,5 млн рублей

В декабре 2024 года женщина рассказала своей знакомой, что она адвокат, хотя им не являлась, и за денежное вознаграждение готова оказать ей юридическую помощь
Общество

Многодетная семья из Рязанской области встретилась с Владимиром Путиным

В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей, самый младший родился в 2024 году.
Новости России

Чертям станет тошно: в Госдуме рассказали, как РФ ответит на снятие ограничений

Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — „Орешник“. Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, уже есть более новые модификации.
Общество

«Это безобразие» — Павел Малков о застройке в Дядькове

Ряды многоэтажек и нет благоустройства, площадок, зелени. Дети вынуждены играть в строительном песке.
Погода

В Рязанской области 30 мая будет жара до 32°С

Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, днём местами порывы 10-15 м/с.
Спорт

Олимпийский чемпион Давид Мусульбес встретился с рязанскими спортсменами

В ходе встречи с юными спортсменами он рассказал об олимпийском движении в стране, подчеркнув важность участия российских спортсменов в Олимпийских играх
Общество

Студенты-дизайнеры представили проекты по созданию туристических брендов

Студенты представили разработанную айдентику для туристского фестиваля «Городок у реки», дня города с ярмарками клепиковских ремесел, музея узкоколейки «Мещерская магистраль» и проекта «Город юности Есенина».
Власть и политика

Малков: Вопрос изменения регламентов для «Есенинской Руси» будет решен в 2025 году

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе прямой линии с жителями прокомментировал работу, которая проводится в регионе по сохранению объектов культурного наследия.