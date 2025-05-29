В Рязани ищут временный дом кошке, хозяин которой уходит на СВО. Об этом сообщает священник Димитрий Фетисов ВКонтакте.

«Друг уходит на СВО. Просит помочь пристроить кошку. Потом заберёт. Она для него не просто питомец, а родное существо. Ей 10 лет, здоровье хорошее», — пишет Дмитрий Фетисов.

Отмечается, что Маруся очень умная и эмпатичная. Приучена к лотку. Всю жизнь прожила в квартире. На корм и наполнитель для туалета хозяин будет присылать деньги.

Тех, кто готов со всей ответственностью, любовью и теплом позаботиться о Марусе, священник попросил связаться с ним в личных сообщениях ВКонтакте.