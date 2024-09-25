Среда, 25 сентября, 2024

В Рязани иностранец получил 6 лет 10 месяцев колонии за попытку зарезать жену

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от Freepik

В Рязани суд признал иностранного гражданина виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. 

В октябре 2023 года 29-летний нетрезвый иностранец на почве ревности 15 раз ударил супругу ножом и сбежал с места преступления. Благодаря оказанной вовремя медицинской помощи женщина осталась жива.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии строгого режима. Вступил ли приговор в силу, на сайте Следкома не сообщается. 

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Из карьера в Шиловском районе подняли труп

В бюджет Рязани внесут изменения для строительства детсада и благоустройства

Мотоциклист серьёзно пострадал в ДТП в центре Рязани

На пожаре в Рязанской области пострадали женщина и ребёнок

В Рязани медики ОДКБ спасли девочку, проглотившую 37 магнитов

В Рязанском районе на этой неделе проведут пробный пуск отопления

Рязанку увезли на скорой после ДТП на улице Зубковой

TikTok забанил несколько новых аккаунтов RT

Рязанка рассказала о нападении неизвестного мужчины во время сеанса в кинотеатре

В Рязани 17-летний водитель ВАЗ сбил пешехода на Голенчинском шоссе

Таксист сбил семью с ребёнком на пешеходном переходе в Москве

В Рязанской области 25 сентября воздух прогреется до +25°С