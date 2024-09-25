В Рязани иностранец получил 6 лет 10 месяцев колонии за попытку зарезать жену

В Рязани суд признал иностранного гражданина виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

В октябре 2023 года 29-летний нетрезвый иностранец на почве ревности 15 раз ударил супругу ножом и сбежал с места преступления. Благодаря оказанной вовремя медицинской помощи женщина осталась жива.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии строгого режима. Вступил ли приговор в силу, на сайте Следкома не сообщается.