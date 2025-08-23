В Рязани и области объявили угрозу атаки БПЛА

В субботу, 23 августа, в Рязани и области объявлена угроза атаки БПЛА. Сообщение от РСЧС пришло рязанцам в 1:12.
Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам.
Также гражданам напомнили Единый номер вызова экстренных служб — 112.
