В Рязани хотят увеличить количество льготных поездок в транспорте до 90

В Рязани намерены увеличить количество льготных поездок в общественном транспорте. Соответствующую инициативу обсудили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

Вопрос увеличения количества льготных поездок рассматривают в связи с многочисленными просьбами жителей Рязани. Проект решения предполагает предоставить льготным категориям право выбора количества фиксированных поездок — 50 или 90 поездок.

В соответствии с этим стоимость тарифа для пополнения льготной транспортной карты будет определяться по уточненной формуле.