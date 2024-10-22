Вторник, 22 октября, 2024
На главнуюОрганы властиАдминистрация

В Рязани хотят увеличить количество льготных поездок в транспорте до 90

Дата публикации

Валерия Мединская

В Рязани намерены увеличить количество льготных поездок в общественном транспорте. Соответствующую инициативу обсудили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике  Рязанской городской Думы.

Вопрос увеличения количества льготных поездок рассматривают в связи с многочисленными просьбами жителей Рязани. Проект решения предполагает предоставить льготным категориям право выбора количества фиксированных поездок — 50 или 90 поездок.

В соответствии с этим  стоимость тарифа для пополнения льготной транспортной карты будет определяться по уточненной формуле.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Умерла ветеран профсоюзного движения работников образования Рязанской области Зоя Курочкина

Организацию Зоя Петровна возглавляла с 1970 по 2010 годы.
Новости Рязани и области

Прокуратура проверяет причины аварийного отключения отопления в Подвязьевском поселении

Выяснилось, что причиной аварии стал высокий износ системы теплоснабжения в поселке. 
Новости Рязани и области

Малков отреагировал на ситуацию с отоплением в Рязанской области

Глава региона поручил доводить до рязанцев подробную информацию о причинах и указывать сроки включения отопления.
Новости Рязани и области

Павел Малков дал старт сезону «Ночной хоккейной лиги» в Рязанской области

20 октября в рязанском дворце спорта «Олимпийский» прошла торжественная церемония открытия регионального этапа XIV...