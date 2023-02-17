В Рязани хотят пустить троллейбус до остановочного пункта «ул. Новосёлов, 60»

17 февраля состоялось заседание Общественного совета при управлении транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На повестке дня — вопросы обеспечения транспортной доступности поселков Мирный и Соколовка, перспективы изменения маршрутной сети троллейбусов в связи с поступлением нового транспорта на автономном ходу, установка арт-объектов.

Так, сотрудники управления транспорта совместно с МУП «УРТ» проработают вопрос возобновления и изменения маршрута автобуса № 12 в поселки Мирный и Соколовка. Дополнительно, специалистами управления транспорта, с учетом обращений жителей, рассматривается возможность продление маршрута троллейбуса № 13 до конечного остановочного пункта «ул. Новоселов, 60» в связи с поступлением новых троллейбусов на автономном ходу.