В Рязани хоят увеличить штрафы за парковку на газонах и в зелёных зонах

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты поддержали вопрос о законодательной инициативе по внесению в Рязанскую областную Думу проекта изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях».

Принятие законопроекта позволит увеличить штраф за парковку транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. Поводом стало неоднократное нарушение правил парковки, за 2022 год административными комиссиями рассмотрено более 4,4 тысяч случаев размещения транспортных средств на газонах и участках с зелеными насаждениями, в этом году — уже более 900.

По предложению администрации размещение автомобилей на зеленых зонах, детских и спортивных площадках повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 35 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 250 тысяч рублей.

Члены комитета обратили внимание на вопрос организации парковочного пространства во дворах жилых многоквартирных домов. Было решено юридически проработать вопрос законного увеличения парковочных мест во дворах. Даны соответствующие поручения сотрудникам аппарата городской Думы и структурных подразделений администрации. На следующем заседании профильного комитета будут рассмотрены подготовленные материалы.

Также на заседании комитета рассмотрели отчет о реализации муниципальных программ «Общественный транспорт в городе Рязани» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за прошлый год. В 2022 году в рамках программы осуществлялось расселение 4 помещений из трех аварийных домов по адресам: 3-й Новопавловский проезд, д. 14; Цветной бульвар, д. 5 и Михайловское шоссе, д. 234. Количество переселенных граждан — 69 человек.

Члены комитета приняли к сведению годовой отчет о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды города Рязани» за 2022 год. В прошедшем году на благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним было выделено более 206 млн. руб., фактическое исполнение муниципальной программы составило 99,36% годового плана. Выполнено благоустройство 62 дворовых территорий, проведен ремонт дворовых проездов, устроено освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны. В рамках реализации проектов местных инициатив выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству многофункциональных спортивных площадок, посадке деревьев, установке лавочек, урн, устройству площадки для выгула и дрессировки собак на 29 объектах.