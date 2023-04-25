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Вторник, 25 апреля, 2023

В Рязани ГИБДД проверяет автобусы

В Рязанской области сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на контроль за соблюдением ПДД при перевозке пассажиров на автобусах. Такие меры предпринимаются для устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, а также для выявления и пресечения фактов нарушений законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям, осуществляющим пассажирские перевозки, о необходимости соблюдения элементарных правил дорожного движения. Необходимо быть бдительными, не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии, быть внимательными к другим участникам дорожного движения, строго следить за техническим состоянием своего транспорта и проводить своевременное техническое обслуживание и ремонт.

Также в связи со складывающимися погодными условиями, автовладельцам следует проявлять предельную осторожность. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и разумно выбирать скоростной режим.

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