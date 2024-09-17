В субботу, 21 сентября, в России пройдёт «Кросс нации». В Рязани спортсмены побегут в Лесопарке, написал в телеграм-канале зампред правительства региона Артём Никитин.

Старт забега по всей стране — в 12 часов. В Рязани подготовлено две дистанции — 1 и 4 км. В Касимовском районе будет дистанция 12 км, а в р. п. Александро-Невский — 6 км и 8 км.

По словам Никитина, каждый выбирает дистанцию по силам, а место забега — по желанию. Но порядок регистрации для всех один — до 19 сентября на сайте Госуслуг.

Комиссия по допуску рязанских участников на старт будет работать на стадионе ЦСК 19 и 20 сентября.

Нужно прийти с паспортом или свидетельством о рождении, полисом ОМС и справкой от врача.

Получить допуск можно и в день забега — организаторы предусмотрели возможность сделать это с 8.30 до 11.30 непосредственно на месте старта в Лесопарке.