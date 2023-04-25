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Вторник, 25 апреля, 2023
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В Рязани депутаты потребовали усилить контроль за устранением недостатков при ремонте дорог

Новости Рязани

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о текущем ремонте дорог и об устранении дефектов на гарантийных участках.

В настоящее время на гарантийном обслуживании находится 173 участка автомобильных дорог города. По результатам проведенного обследования дефекты выявлены на 89 участках.

Во время обсуждения вопроса депутат по округу №15 Галина Трушина обратила внимание на необходимость усилить контроль за устранением недостатков в рамках гарантийных обязательств. Как отметил и.о. начальника  управления благоустройства города Дмитрий Наумов, эти работы должны завершиться до середины мая. Кроме того, в текущем году выполнены работы по устранению ямочности на 117 участках автомобильных дорог Рязани на общей площади более 2,4 тысяч кв.м.

В 2023 году в рамках заключенных двухлетних муниципальных контрактов выполняются работы по ремонту 17 участков автомобильных дорог.

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