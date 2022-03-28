В Рязани День театра отметили большим театральным капустником

В воскресенье, 27 марта, в Рязани отметили Международный день театра. Большой капустник в свой профессиональный праздник для рязанцев подготовили все четыре театра. Праздничное действо развернулось на сцене и в зале Рязанской областной филармонии.

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Сюжет капустника был выбран самый актуальный – вакцинация. Но не та, о которых вы подумали. Как выяснилось, у горожан понизился уровень театрализации. Спасти ситуацию взялись доктор Айболит (Николай Ребров), доктор Живаго (Иван Китанин), доктор Чехов (Арсений Кудря) и очаровательная Чиполина (Светлана Гусева). Они решили собрать четыре компонента вакцины – по одному от каждого театра.

Нетрудно догадаться, что этими компонентами стали номера капустника. Театр кукол с помощью видеоряда рассказал о непростой кочевой жизни артистов. Музыкальный театр поведал о том, как вместе уживаются балет, хор, оркестр и солисты. ТЮЗ призвал на помощь забавных миньонов, а театр драмы – классиков отечественной и зарубежной литературы.

В этот вечер прозвучали поздравления в адрес рязанских театров от министра культуры Рязанской области Виталия Попова, главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина. Сотрудникам театров были вручены заслуженные награды и благодарности.

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На борьбу с вирусами и «чёрными гастролёрами» вышел и председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Константин Кириллов. Для этого ему пришлось сыграть в «Что? Где? Когда?» с профессором Мориарти, доктором Лектором, госпожой Беладонной и Карабасом Барабасом.

В конце концов все злодеи были повержены, а уровень театрализации повысился до 100%.