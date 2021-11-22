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Понедельник, 22 ноября, 2021
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В Рязани будут судить бывшего руководителя Центра спортивной подготовки

7info

В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ГАУ РО «Центр спортивной подготовки». Его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователем регионального Управления ФСБ России.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год обвиняемый заключал договоры на поставку спортинвентаря за счёт бюджетных средств. После поступления денег в счет оплаты якобы поставленных товаров контрагенты передавали их директору учреждения.

В это время ЦСП руководил Виктор Попков. В своё время он возглавлял комитет по физической культуре и спорту Рязанской области, региональное спортуправление.

По версии следствия, Попков присвоил 3,2 миллиона рублей. На него также подан гражданский иск, чтобы вернуть деньги.

Дело будет рассматривать Советский районный суд Рязани.

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