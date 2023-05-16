В Рязани благоустроят ярмарки возле ЦНТИ и у ТЦ «Кит» в Канищеве

Площадки, на которых проходят ярмарки возле ЦНТИ в Московском микрорайоне и у ТЦ «Кит» в Канищеве, благоустроят. Об этом сообщила ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Состояние площадок вызывает вопросы и жалобы у жителей Рязани, предпринимателей.

Деньги на благоустройство выделило региональное правительство, организатором ярмарок станет Агентство развития бизнеса.

Возле ЦНТИ работы начнут в конце мая. В течение июля уложат новый асфальт, сделают ливневую канализацию, организуют санитарную зону, оборудуют площадку для мусора, смонтируют систему электроснабжения. Также рабочие проведут озеленение, поставят лавочки.

Ярмарку в Канищеве планируется начать приводить в порядок следующим этапом, в августе.