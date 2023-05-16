Вторник, 16 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани благоустроят ярмарки возле ЦНТИ и у ТЦ «Кит» в Канищеве

7info

Площадки, на которых проходят ярмарки возле ЦНТИ в Московском микрорайоне и у ТЦ «Кит» в Канищеве, благоустроят. Об этом сообщила ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Состояние площадок вызывает вопросы и жалобы у жителей Рязани, предпринимателей.

Деньги на благоустройство выделило региональное правительство, организатором ярмарок станет Агентство развития бизнеса.

Возле ЦНТИ работы начнут в конце мая. В течение июля уложат новый асфальт, сделают ливневую канализацию, организуют санитарную зону, оборудуют площадку для мусора, смонтируют систему электроснабжения. Также рабочие проведут озеленение, поставят лавочки.

Ярмарку в Канищеве планируется начать приводить в порядок следующим этапом, в августе.

— По окончании работ на площадках продолжится проведение ярмарок выходного дня, участие в которых для товаропроизводителей останется бесплатным, — написала Юлия Швакова.

В Рязани благоустроят ярмарки возле ЦНТИ и у ТЦ «Кит» в Канищеве
В Рязани благоустроят ярмарки возле ЦНТИ и у ТЦ «Кит» в Канищеве
В Рязани благоустроят ярмарки возле ЦНТИ и у ТЦ «Кит» в Канищеве
В Рязани благоустроят ярмарки возле ЦНТИ и у ТЦ «Кит» в Канищеве

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани заключено 59 контрактов на приобретение жилья для детей-сирот

Сегодня мэр посетила квартиры в посёлке Мехзавода, Октябрьском городке и на улице Островского.

В Рязани сотрудники администрации спасли утиное семейство

Птицы находились у ограды парка напротив мэрии. Рабочие поймали их, чтобы отвезти к воде.

Рязанка поблагодарила сотрудников МЧС, не допустивших пожара в многоквартирном доме

В доме произошло задымление. Чтобы выяснить причину, пожарные обошли квартиры.

Дело об убийстве подростка в Рязанском районе рассмотрит суд с участием присяжных

По версии следствия, 15-летнего подростка убили в октябре 2021 года в посёлке Учхоза Стенькино.

Зампред правительства показал красоту цветущих рязанских садов

Запись сделана утром на территории Старожиловского района.

Рязанские учителя могут стать участниками телешоу на федеральном канале

Начался отбор участников нового сезона телешоу «Классная тема!»

Губернатор Рязанской области призвал руководителей начинать рабочий день с вопросов, которые беспокоят людей

На заседании правительства региона Павел Малков заслушал отчёт руководителя ЦУР о работе с обращениями граждан.

Рязанская область получит на ремонт дорог и развитие общественного транспорта ещё 1,7 млрд рублей

Деньги пойдут, в частности, на ремонт 46,5 км дорог в 5 районах региона.

В рязанском МКЦ пройдёт концерт «Итальянское солнце и русская душа»

23 мая певица Татьяна Гончарова-Костяковская выступит в сопровождении оркестра русских народных инструментов под руководством Александра Лаврухина.

До 26 градусов тепла ожидается в Рязанской области 17 мая

Ночью в регионе воздух остынет до 4-9 градусов.

В Рязанском районе дорожные инспекторы оперативно доставили в больницу беременную женщину

23-летней рязанке потребовалась срочная помощь врачей.

Глава минобразования Рязанской области выразила соболезнования родным и близким Натальи Жмуровой и Татьяны Селивановой

Ольга Щетинкина отметила, что Педагогов отличали такт, мудрость и глубокое знание своего дела.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации