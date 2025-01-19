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Фото: https://vk.com/salusryazgmu62
Происшествия

В Рязани автомобиль сполз по грязи к берегу реки

Анастасия Мериакри

В Рязани 18 января автомобиль сполз по грязи к берегу Оки. Об этом сообщается в группе отряда МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева ВКонтакте.

«Машина была сильно накренена и могла упасть в воду. Экипаж успешно закрепил, а после переместил автомобиль на безопасное расстояние с помощью лебедок, тросов, альпинистского снаряжения, строп», — написано в посте.

В субботу, 18 января, команда отряда оказала социальную помощь 4 маломобильным гражданам, эвакуировала пострадавшего из общественного транспорта, помогла полиции обеспечить доступ в квартиру. Экипажи контролировали безопасность крещенских купаний в городе и двух районах Рязанской области. 

В этот же день участники отряда помогли полиции попасть в квартиру к женщине по просьбе родственников. Они долго не могли с ней связаться. Хозяйке квартиры потребовалась помощь.

В Рязани автомобиль сполз по грязи к берегу реки Машина могла упасть в воду.
Фото: https://vk.com/salusryazgmu62
В Рязани автомобиль сполз по грязи к берегу реки Машина могла упасть в воду.
Фото: https://vk.com/salusryazgmu62

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