В Рязани автомобиль сполз по грязи к берегу реки

В Рязани 18 января автомобиль сполз по грязи к берегу Оки. Об этом сообщается в группе отряда МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева ВКонтакте.

«Машина была сильно накренена и могла упасть в воду. Экипаж успешно закрепил, а после переместил автомобиль на безопасное расстояние с помощью лебедок, тросов, альпинистского снаряжения, строп», — написано в посте.

В субботу, 18 января, команда отряда оказала социальную помощь 4 маломобильным гражданам, эвакуировала пострадавшего из общественного транспорта, помогла полиции обеспечить доступ в квартиру. Экипажи контролировали безопасность крещенских купаний в городе и двух районах Рязанской области.

В этот же день участники отряда помогли полиции попасть в квартиру к женщине по просьбе родственников. Они долго не могли с ней связаться. Хозяйке квартиры потребовалась помощь.