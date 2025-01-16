В Рязани 4 иностранных граждан изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС России

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области провели очередной рейд, призванный напомнить гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постанове на воинский учет.

В ходе рейда, при поддержке территориальных правоохранительных органов, проверено 27 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 5 из которых сопровождены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. Рейд, традиционно затронул 5-ю оптовую базу г. Рязани, иные торговые, а также строительные площадки.

Четверо иностранных граждан изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС России.

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Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, в 2024 году на воинский учет принято более 700 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.