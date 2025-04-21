В Рязани 22 апреля начнут обрабатывать парки от клещей

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, 22 апреля в Рязани планируется обработка мест массового пребывания людей. Об этом сообщает администрация города.
Работы начнутся с 5 утра и будут проходить на 11 территориях:
- ЦПКиО;
- парк им. Гагарина;
- парк Морской славы;
- парк Советско-Польского братства по оружию;
- Комсомольский парк;
- Лесопарк;
- парк им. Белякова;
- Новопавловская роща;
- сквер им. Александрова;
- Березовая роща;
- сквер между ул. Советской Армии и ул. Тимуровцев.
Специалисты распыляют спецсредство на землю, траву и кустарник. Территория парков и скверов на время выполнения работ будет огорожена, доступ в зеленые зоны закроют и разместят соответствующие таблички.
Жителям города не рекомендовано посещать общественные территории в вышеуказанный день.