В Рязани 22 апреля начнут обрабатывать парки от клещей

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, 22 апреля в Рязани планируется обработка мест массового пребывания людей. Об этом сообщает администрация города.

Работы начнутся с 5 утра и будут проходить на 11 территориях:

ЦПКиО;

парк им. Гагарина;

парк Морской славы;

парк Советско-Польского братства по оружию;

Комсомольский парк;

Лесопарк;

парк им. Белякова;

Новопавловская роща;

сквер им. Александрова;

Березовая роща;

сквер между ул. Советской Армии и ул. Тимуровцев.

Специалисты распыляют спецсредство на землю, траву и кустарник. Территория парков и скверов на время выполнения работ будет огорожена, доступ в зеленые зоны закроют и разместят соответствующие таблички.

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Жителям города не рекомендовано посещать общественные территории в вышеуказанный день.