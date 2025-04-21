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Экология, природа, животные

В Рязани 22 апреля начнут обрабатывать парки от клещей

Анастасия Мериакри

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, 22 апреля в Рязани планируется обработка мест массового пребывания людей. Об этом сообщает администрация города.

Работы начнутся с 5 утра и будут проходить на 11 территориях:

  • ЦПКиО;
  • парк им. Гагарина;
  • парк Морской славы;
  • парк Советско-Польского братства по оружию;
  • Комсомольский парк;
  • Лесопарк;
  • парк им. Белякова;
  • Новопавловская роща;
  • сквер им. Александрова;
  • Березовая роща;
  • сквер между ул. Советской Армии и ул. Тимуровцев.

Специалисты распыляют спецсредство на землю, траву и кустарник. Территория парков и скверов на время выполнения работ будет огорожена, доступ в зеленые зоны закроют и разместят соответствующие таблички.

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Жителям города не рекомендовано посещать общественные территории в вышеуказанный день.

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