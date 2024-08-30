В Рязани 16-летний подросток попал в ДТП на электросамокате

Подробности ДТП с участием подростка на электросамокате в Дашково-Песочне сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

29 августа около 17:10 возле дома № 60 на улице Новоселов в Рязани, по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Лада Приора», которым управлял 52-летний местный житель, и электросамоката, за рулем которого находился 16-летний житель города.

В результате ДТП несовершеннолетний получил различные травмы и обратился за медицинской помощью.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.