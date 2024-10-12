В Рязани 12 октября отключилось электричество на нескольких улицах

Очередное отключение электричества произошло в Рязани в субботу, 12 октября. Об этом 7info сообщила читательница.
Ранее РГРЭС сообщал о плановых отключениях света 12 октября на улицах Рыбацкой и Затинной из-за опиловки деревьев.
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Очередное отключение электричества произошло в Рязани в субботу, 12 октября. Об этом 7info сообщила читательница.
Ранее РГРЭС сообщал о плановых отключениях света 12 октября на улицах Рыбацкой и Затинной из-за опиловки деревьев.
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