В Рязани 12 октября отключилось электричество на нескольких улицах

Очередное отключение электричества произошло в Рязани в субботу, 12 октября. Об этом 7info сообщила читательница.

— На горячей линии говорят, что аварийное отключение в Борках, на Шпалозаводе, Затинной, Свободе, Фурманова, Окском проезде и на нескольких улицах Рощи. Дадут в течение 4 часов, — рассказала рязанка.

Ранее РГРЭС сообщал о плановых отключениях света 12 октября на улицах Рыбацкой и Затинной из-за опиловки деревьев.