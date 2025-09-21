Воскресенье, 21 сентября, 2025
В Рязань приедет ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанская епархия

В Крестовоздвиженский храм Рязани будет принесен ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщает Рязанская епархия.

С 10 октября по 7 ноября в Крестовоздвиженском храме в Дашково-Песочни будет пребывать частица мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Ковчег со святыней доставят из Богословского монастыря.

Великомученик Пантелеимон – святой, известный, наверное, всем верующим. Он особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней. Еще при жизни он лечил больных, не беря с них денег, обходил темницы и узилища, наставлял тех, кто пал духом, помогал всем нуждающимся. Весть о его даре исцелений быстро разнеслась среди людей.

Все страждущие прибегают в молитвах к целителю Пантелеимону и просят даровать здравия, преодолении недугов. К нему обращаются за помощью на жизненном пути, конечной целью которого у каждого христианина является спасение.

