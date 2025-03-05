Дело бывшего вице-губернатора Игоря Грекова направили в Рязань

Дело, возбужденное в отношении бывшего вице-губернатора Игоря Грекова, было направлено обратно в Рязань для рассмотрения в Советском районном суде. Об этом сообщается на сайте райсуда.

На 11 марта назначено слушание, на котором будет решаться вопрос о дальнейшем содержании Грекова под стражей. Согласно материалам дела, ему предъявляют обвинение в мошенничестве, совершенное в особо крупном размере. Помимо этого, Грекову предъявлены обвинения по шести эпизодам получения взяток в особо крупном размере.

Напомним, что Игорь Греков проходит по делу о коррупции в министерстве здравоохранения Рязанской области вместе с бывшим сенатором и экс-заместителем министра здравоохранения региона Ириной Петиной. Они оба содержатся под стражей с лета 2023 года.

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Несколько дней назад стало известно, что Греков вызывал к себе в СИЗО правозащитницу Еву Меркачёву.