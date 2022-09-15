В РФ появилась двухэтапная схема мошенничества

Мошенники стали обманывать россиян по двухэтапной схеме. Она предполагает два звонка из якобы крупной финансовой организации с целью заставить человека оформить кредит и перевести деньги злоумышленника. Об этом «Известиям» сообщили в Почта Банке.

Сначала абоненту поступает звонок от имени крупной финансовой организации. По телефону клиента информируют о первоначально одобренном кредите или кредитной карте. Как правило, в ответ человек отказывается от этого предложения. Через небольшой промежуток времени ему звонят повторно от имени той же кредитной организации и благодарят за якобы оформление займа, а также просят оценить уровень обслуживания.

«Напуганный клиент связывает в уме оба события и понимает, что кто-то мошеннически оформил на его имя кредит. Человек начинает паниковать. Далее схема развивается по обычному сценарию: жертва заявляет, что не оформляла кредит. Затем звонок переключают якобы на службу безопасности или полицию, которая просит оказать помощь в расследовании и поимке мошенников», — рассказали в Почта Банке.

В процессе разговора жертву уговаривают взять кредит, чтобы деньги якобы не достались мошенникам, и перевести их на так называемый «безопасный счет», добавили собеседники.

На рынке знают о таком сценарии нового способа мошенничества, сообщили «Известиям» в РСХБ и в «Зените». Так, в публичном поле появляется информация о фактах предоставления займов на имя граждан без их одобрения, что вызывает беспокойство у населения, пояснил начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков.

Он отметил, что эта схема имеет повышенный уровень опасности, поскольку клиент сможет проверить информацию о кредитном счете в стороннем банке только после его посещения. Как результат, возникает желание быстро решить вопрос, чем и пытаются воспользоваться мошенники.